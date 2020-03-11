Eğitin Bir Sen sınıf öğretmenleri için imza kampanyası başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitin Bir Sen sınıf öğretmenleri için imza kampanyası başlattı - Son Dakika

Eğitin Bir Sen sınıf öğretmenleri için imza kampanyası başlattı

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan "Sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri aynı işi yapmalarına rağmen branş öğretmenleri haftalık 15 saat zorunlu derse girerken sınıf öğretmenleri 18 saat maaş karşılığı derse girmektedir" dedi.

Eğitin Bir Sen sınıf öğretmenleri için imza kampanyası başlattı, System.String[]

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan "Sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri aynı işi yapmalarına rağmen branş öğretmenleri haftalık 15 saat zorunlu derse girerken sınıf öğretmenleri 18 saat maaş karşılığı derse girmektedir" dedi.


Aydın Kalkan, "Fakat yıllardır bu adaletsizliğin giderilmesi için girişimlerde bulunmamıza rağmen Bakanlık bu konuda eğitimciler arasında iş barışını bozan bu uygulamayla ilgili bir adım atmadı. Öğretmenler arasındaki bu tür farklılıklar adalet duygusunu ve hakkaniyet anlayışını zedelemektedir, ifadelerini kullandı.


Aydın Kalan, "Tüm Türkiye'de Eğitim Bir Sen olarak imza kampanyası başlatıyoruz. Tüm öğretmenlerin ayırt edilmeden 15 saat maaş karşılığı derse girmesi için imza kampanyamız başlamıştır. Tüm öğretmenlerimiz eğitim çalışanlarının arasında farklı bir uygulama olmaması konusunda hemfikir. Artık Milli Eğitim Bakanlığı sorunları ötelememelidir.


Toplanan imzalar Eğitim Bir Sen Genel Merkezinde birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına iletilecek." - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?

Son Dakika Haberleri
20:22 TBMM'de 'koronavirüs' önlemi
20:22 İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Yılı" konulu konferansa katıldı
20:21 Enkazdan yaralı kurtarılan anne ve küçük kızı günler sonra kavuştu (1)
20:21 Karabük'te okullar dezenfekte ediliyor
20:20 Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:25:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitin Bir Sen sınıf öğretmenleri için imza kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]