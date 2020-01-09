Eğitm-Bir-Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan ARAS Elektrik Koordinatörü Akpınar'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitm-Bir-Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan ARAS Elektrik Koordinatörü Akpınar'a teşekkür - Son Dakika

Eğitm-Bir-Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan ARAS Elektrik Koordinatörü Akpınar'a teşekkür

7 saat önce

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar'a teşekkür plaketi verdi.

Eğitm-Bir-Sen Ardahan İl Başkanı Çakmak'tan ARAS Elektrik Koordinatörü Akpınar'a teşekkür, System.String[]

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar'a teşekkür plaketi verdi.

Çakmak, Akpınar'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarılar diledi.

Çakmak, bölgede altyapı ve üst yapıya ARAS elektrik'in önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Bu nedenle bugün sizi ziyaret edip, böyle bir plaket takdim etmek istedik. Güzel hizmetler yaptınız, hizmetlerin devamını diliyoruz." dedi.

Akpınar ise plaketin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bizim buradaki tek derdimiz ve gayemiz hizmetin en iyisini bölgemize yapmaktır. Sonuçta yaşadığımız bölgeye ne kadar hizmet etsek o kadar mutlu oluyoruz. Tabi ki bu davranışlar da bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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