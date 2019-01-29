Eğitmenler Uyarı Grevi Yaptı,10 Binlerce Çocuk Yuvasız Kaldı

ALMANYA'nın başkenti Berlin'deki Dorothea Schlegel Meydanı'nda toplanan eğitmenlerin eylemine bazı veliler de çocuklarıyla birlikte destek verdi.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'deki Dorothea Schlegel Meydanı'nda toplanan eğitmenlerin eylemine bazı veliler de çocuklarıyla birlikte destek verdi. 600'den fazla kişinin katıldığı gösteride eğitmenler ücretlerinni yüzde 6 oranında artırılmasını istedi. Aziz Nesin İlkokulu'nda görevli eğitmenlerin de destek verdiği yaklaşık iki saat süren gösteri, olaysız sona erdi.



EN AZ 200 EURO ZAM İSTİYORLAR



Geçen hafta ücret zamları için sözleşme masasına oturan sendika ile işveren, uzlaşamayınca 6 ve 7 Şubat tarihlerinde ikinci ve üçüncü kez masaya oturmaya karar verdi. Sendika ise masada elini güçlendirmek amacıyla, görüşmeler öncesi Berlin'de kamuya ait yuvalarda görevli eğitmenler ve çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Salı günü öğleden önce yapılan eylem nedeniyle 10 binlerce küçük çocuk, yuvalara gidemedi. Sendika, eğitmenler ve diğer kamu çalışanları için 200 eurodan az olmamak üzere yüzde 6 oranında ücret zammı talep ediyor. Taraflar, 6 ve 7 Şubat'ta anlaşamazsa uyarı grevlerinin başka eyaletlere de yayılması bekleniyor.

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