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Eğlence çıkışı cinayet... 45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı

29 dakika önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan 31 yaşındaki şahıs, 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.

Eğlence çıkışı cinayet... 45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı, System.String[]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan 31 yaşındaki şahıs, 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Ramazan Öksüz, dün gece 03.30 civarında Arka Deniz mevkiinde bir bar çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple 4 kişi ile kavga etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ramazan Öksüz'ün yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık oluştu. Öksüz'ün olay yerinde kalbinin durduğu öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri geldi. Yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapılan Öksüz hayata tutunamadı. Hastaneye kaldırılan Öksüz'ün kavga sonucu iç kanama geçirerek son nefesini verdiği belirlendi.

Olayı duyan adalılar hastaneye akın etti. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin de sabaha kadar hastanede bekledi. Yaşanan olay sonrası adada gergin bir ortam olduğu bildirildi. Ramazan Öksüz'ün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
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