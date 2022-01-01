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Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası - Son Dakika

Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası

01.01.2022 10:50
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası

BURSA'da, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği evde Muhammed Ali Aydın'ı (19) tabancayla kasığından vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Batuhan Yıldız (22), müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan da 2 yıl hapis cezasına, Cem Çalışkan (24) ile Hakan Ayna'ya...

BURSA'da, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği evde Muhammed Ali Aydın'ı (19) tabancayla kasığından vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Batuhan Yıldız (22), müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan da 2 yıl hapis cezasına, Cem Çalışkan (24) ile Hakan Ayna'ya (24) ise 'yardım etmek ve suçu bildirmemek' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl aralık ayında Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Yeşil Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Muhammed Ali Aydın, arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı, bir daha da dönmedi. Arkadaşları, Aydın'ın yanına gideceğini söylediği arkadaşı Hakan Ayna'nın evine gitti. Aydın'ın arkadaşları, kapıyı açan olmayınca binanın üst katında oturanlardan yardım istendi. Komşuların yardımıyla Hakan Ayna'nın evine, arka pencereden giren 3 arkadaş, Aydın'ı evdeki koltuğun üzerinde hareketsiz yatarken buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Muhammed Ali Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın kıyafetlerde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verdi. Yapılan incelemede, Aydın'ın silahla kasığından vurulduğunu tespit etti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammed Ali Aydın'ın 3 arkadaşını gözaltına aldı. Adliye'ye sevk edilen sanıklardan Batuhan Yıldız tutuklandı, Cem Çalışkan ile Hakan Ayna tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa 12.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Batuhan Yıldız hakkında 'Kasten adam öldürmek, diğer sanıklar hakkında ise 'Yardım bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçlarından dava açıldı. Önceki duruşmalarda sanık Batuhan Yıldız savunmasında, "Olay günü arkadaşım Cem ile birlikte alkol aldık. Arkadaşım Hakan'ı arayıp evinin müsait ise gelmek istediğimizi söyledik. Cem ile birlikte Hakan ve yanındaki Mehmet Ali ile birlikte evine gittik. Hakan'ın evinde uyuşturucu madde kullanmadık. Ancak maktul kullanmıştı. Benden uyuşturucu madde istedi. Ben de olmadığı için vermedim. Aramızda herhangi bir tartışma olmadı. Ruhsatsız silahımdan söz açıldı. Arkadaşlar görmek isteyince çıkarıp göstermek istedim. Ancak emniyete almak isterken, iradem dışı silah patladı. Maktul 3 metre ileride oturuyordu. Herkes kendini kontrol edince kimseye isabet etmediğini anladık. Hakan komşuların rahatsız olabileceğini söyleyerek yavaş yavaş gitmemizi istedi. Biz eve gittik. Ertesi gün memurlar babamı arayınca beni arayıp haber verdi. Karakola gidince öldüğünü öğrendim. Maktulü kasıtlı olarak öldürmedim. Silah kazaen patlamıştır. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.Olay günü bir haftadır dışarıda olan arkadaşını evine götürmek istediğini söyleyen Hakan Ayna ise, "Diğer arkadaşlarım beni aradı, yanımda arkadaşım olduğunu söyledim. Onlar da fark etmez dediler. Dördümüz birlikte eve gittik. Evde alkol kullanmadık. Sadece maktul uyuşturucu madde kullanmıştı. Maktul Batuhan'dan uyuşturucu istedi. O da olmadığı için vermedi. Batuhan'ın silahını çıkardığını görmedim. Maktul benim karşımda 2 metre ileride oturuyordu. Ayakta olan Batuhan'ın elindeki silah patladığını duyduk. Hiçbirimiz yaralanmadığını değerlendirdik. Maktul yan odaya yatmaya giderken herhangi bir aksamasını görmedik. Ertesi gün ben arkadaşımı uyandırmadan işe gittim. Sonra polis beni aradı. Karakola gidince öldüğünü öğrendim. Silah patladığında maktulün yaralandığını anlamadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum" diye konuştu.Cem Çalışkan da suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.'KAZAYLA OLDU'Davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Duruşmada sanık Batuhan Yıldız, "Olay anında Muhammed Ali Aydın'ın vurulduğunu anlamadım. Eğer anlamış olsaydım, hastaneye götürürdük. Olay kazaen oldu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.Muhammed Ali Aydın'ın babası Kemal Aydın (56) ise, "Oğlumu öldüren ve terk eden sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Batuhan Yıldız'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'Ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanıklar Hakan Ayna ile Cem Çalışkan'a ise 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.


Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası
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Ruhsatsız Silah, Muhammed Ali, Aydın, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğlence cinayetine ömür boyu hapis cezası - Son Dakika


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