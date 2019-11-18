Eğlence dolu etkinlikler başladı

Adanalı çocuklar, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, ara tatili eğlence dolu etkinliklerle geçiriyor. Niloya ile başlayan eğlence Kasım ayı boyunca devam edecek.



Minik ziyaretçilerinin, ruhsal ve bedensel gelişimine uygun bir dizi etkinlik düzenleyen Optimum, çocukların en iyi dostu olan çizgi film karakteri Niloya'yı konuk ediyor. 19 Kasım'a kadar her gün 14: 00-16: 00-18: 00 seanslarıyla çocuklarla buluşmaya devam edecek olan Niloya, eğlenceli oyunları ve şarkılarının yanı sıra verdiği faydalı bilgilerle hayranlıkla izlendi.



Çocukların her bölümünü heyecanla takip ettiği, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterinden Niloya'yı çocuklar kadar çocukluğuna dönmek isteyen yetişkinler de merakla izliyor.



AVM'nin etkinlik alanında kurulan sahnede çocukları eğlendirirken aynı zamanda eğitici bilgilerle donatan Niloya, 20 Kasım'dan itibaren iki gün süreyle sahneyi Rafadan Tayfa'ya bırakacak. 22-23-24 Kasım tarihlerinde ise Limon ve dostu Zeytin çocukların karşısında olacak. Minik ziyaretçiler, 30 Kasım Cuma gününden 1 Aralık Pazar gününe kadar da bu kez Harika Kanatlar ile buluşacak. - ADANA