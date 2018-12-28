Eğlence Dolu Yepyeni Bir Macera Filmi Fragmanı Hazır!

BKM'nin yepyeni, eğlence dolu macera filmi 'Can Dostlar'ın fragmanı hazır!

Çocuklar kimsenin oynamadığı gizemli parkta oyun oynayabilmek için kolları sıvıyor. Yaz tatilini evde sanal oyunlar başında geçirmek istemeyen çocuklar, parklarını esrarengiz sahibinden geri almak için tüm yaratıcılıklarını kullanıyor.

Tek istedikleri gün boyu koşup oynayacakları bir ve en büyük hayali Vakıfbank Voleybol takımına girmek olan arkadaşlarını (Dora Dalgıç) seçmelere hazırlamak. Çocuklar, bu amaç için giriştikleri macerada hem dostluklarını pekiştiriyorlar hem de mahallelerindeki çok renkli karakterler ile tanışma fırsatı buluyorlar.

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibiyle birlikte filmde Selim Bayraktar, Onur Atilla, Ünal Yeter, Esin Eden, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Ali Rıza Tanyeli, Gökçe Atlas gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı, BKM yapımı 'Can Dostlar'ınsenaryosu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'e ait.