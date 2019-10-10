Son Dakika Haberleri: Eğlence dönüşü kazada öldü, arkadaşları bırakıp kaçtı
Son Dakika Güncel Eğlence dönüşü kazada öldü, arkadaşları bırakıp kaçtı

Eğlence dönüşü kazada öldü, arkadaşları bırakıp kaçtı

58 dakika önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, askere gitmeye hazırlanan Şakir Gülmez (20), eğlenceden döndüğü 2 arkadaşıyla bindiği kamyonetin kasasından düşerek, öldü.

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, askere gitmeye hazırlanan Şakir Gülmez (20), eğlenceden döndüğü 2 arkadaşıyla bindiği kamyonetin kasasından düşerek, öldü. Gülmez'in cansız bedenini yol kenarında bırkaıp kaçan 2 arkadaş, gözaltına alındıkları jandarma karakolunda "Korkup, kaçtık" dedi.

Alaşehir- Salihli Karayolu Piyadeler Mevkisi'nde, dün saat 14.30 sıralarında, bir hurdacı, yol kenarında erkek cesedi olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, boynunda ve sırtında yara izi tespit edilen cesedin, Şakir Gülmez'e ait olduğunu belirledi. Gülmez'in Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadığı, babasının şarküteri dükkanında çalıştığı ve kasım ayının ilk haftası askere gitmeye hazırlandığı tespit edildi.

Araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Gülmez'in bir gece önce arkadaşları B.S. (19) ve M.Ç. (22) ile Alaşehir'deki bir eğlence mekanına geldiği, 3 arkadaşın alkol alıp, eğlendikten sonra B.S. yönetimindeki kamyonet ile yola çıktıkları, Şakir Gülmez ve M.Ç.'nin kamyonetin kasasına bindiğini saptadı.

B.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheliden B.S., alkollü olduğunu direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, kamyonet ile bariyerlere çarptığını, bu sırada Gülmez'in kasadan düşerek öldüğünü, korkup kaçtıklarını anlattı. B.S. ve M.Ç.'nin jandarmadaki sorguları sürüyor.


Jandarma, Alaşehir, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:36 Kaynak: DHA
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