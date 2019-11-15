Eğlence dünyasının önemli mekanı kaldığı yerden devam edecek

İzmir'de, eğlence dünyasının önemli mekanlarından biri olan ve kısa bir süreliğine kapanan Mumlu, yeniden yeni yerinde kapılarını açmaya hazırlanırken, mekan yine birbirinden önemli isimleri konuk edecek.



Yıllarca eğlence kültürünü İzmirlilere yaşatan Mumlu, Alsancak'ta tekrar hizmete giriyor. Yeni yerinde, yeni konseptiyle fark oluşturan mekan, eğlence tutkunlarını bir araya getirecek. 15 Kasım 2019 (bugün) açılacak olan mekanda ilk sahneyi Mumlu Senfoni Orkestrası alacak ve saha sonra İzmirli ünlü şarkıcı Ecmel Olgaç birbirinden keyifli şarkılarıyla eğlenceye renk katacak. Sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken solist Hande Dönmez de, birbirinden önemli parçalarıyla dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Programda, aralarında efelerin zeybek gösterileri ve daha birçok şovunda gerçekleşeceği kaydedildi.



Mumlu markası ile eğlenceye kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten mekanın sahiplerinden işletmeci Gökhan Plana, "Artık İzmirlinin bir mekanı olan Mumlu şimdi yerinde hizmette. Kış sezonu boyunca solist Hande Dönmez'in yanı sıra birbirinden ünlü isimleri de mekanımızda ağırlayacağız" dedi. - İZMİR