Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika

Bartın'da bir otelde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde canlı müzikli eğlence yapıldığı, kapalı yerde sigara içildiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı, ayrıca otelde kalan 7 şahsın müşteri giriş kaydının yapılmamış olduğu tespit edildi. Şahıslara 116 bin TL, otele ise 47 bin TL cezai işlem uygulandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu köyü İnkum sahilinde faaliyet gösteren bir otelde şok denetim uygulaması gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 28 Kasım Cumartesi saat 23.30 sıralarında gerçekleştirilen denetimde otelde canlı müzikli eğlence yapıldığı, kapalı yerde sigara içildiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı, ayrıca otelde kalan 7 şahsın müşteri giriş kaydının yapılmamış olduğu tespit edildi. Çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde otel içerisinde toplu yemek organizasyonu düzenleyen 28 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan, 14 şahsa da mekan içinde sigara içmekten olmak üzere toplam 116 bin TL cezai işlem uygulandı. Otel işletmesi hakkında ise işletme içerisinde sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat etmemesi, işletme içerisinde kapalı alanlarda sigara içirilmesi ve yine kurallara aykırı şekilde canlı müzik yayını yapması ve otelde kalan 7 müşterinin giriş kaydının yapılmamış olması nedeniyle 47 bin TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında jandarma ekiplerine mukavemet gösteren ve söz konusu organizasyonu tertip ettiği belirtilen 24 yaşındaki B.Ü. hakkında adli soruşturma başlatılırken, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) kayıtları yapılan otelin kapatılabileceği öğrenildi. - BARTIN