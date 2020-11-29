Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika

Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu

29.11.2020 14:22
Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu, System.String[]

Bartın'da bir otelde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde canlı müzikli eğlence yapıldığı, kapalı yerde sigara içildiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı, ayrıca otelde kalan 7 şahsın müşteri giriş kaydının yapılmamış olduğu tespit edildi.

Bartın'da bir otelde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde canlı müzikli eğlence yapıldığı, kapalı yerde sigara içildiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı, ayrıca otelde kalan 7 şahsın müşteri giriş kaydının yapılmamış olduğu tespit edildi. Şahıslara 116 bin TL, otele ise 47 bin TL cezai işlem uygulandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu köyü İnkum sahilinde faaliyet gösteren bir otelde şok denetim uygulaması gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 28 Kasım Cumartesi saat 23.30 sıralarında gerçekleştirilen denetimde otelde canlı müzikli eğlence yapıldığı, kapalı yerde sigara içildiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı, ayrıca otelde kalan 7 şahsın müşteri giriş kaydının yapılmamış olduğu tespit edildi. Çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde otel içerisinde toplu yemek organizasyonu düzenleyen 28 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan, 14 şahsa da mekan içinde sigara içmekten olmak üzere toplam 116 bin TL cezai işlem uygulandı. Otel işletmesi hakkında ise işletme içerisinde sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat etmemesi, işletme içerisinde kapalı alanlarda sigara içirilmesi ve yine kurallara aykırı şekilde canlı müzik yayını yapması ve otelde kalan 7 müşterinin giriş kaydının yapılmamış olması nedeniyle 47 bin TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında jandarma ekiplerine mukavemet gösteren ve söz konusu organizasyonu tertip ettiği belirtilen 24 yaşındaki B.Ü. hakkında adli soruşturma başlatılırken, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) kayıtları yapılan otelin kapatılabileceği öğrenildi. - BARTIN

Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu
Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu
Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu
Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ankara'da resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor Ayrılığı hazmedemedi! Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak         
13:57
Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi         
13:48
Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor         
13:19
Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu         
12:14
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz         
11:12
Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir         
10:50
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Dükkanına gelip haraç isteyen adamı ruhsatsız tabancasıyla vurdu Dükkanına gelip haraç isteyen adamı ruhsatsız tabancasıyla vurdu         
09:34
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil         
09:33
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 14:38:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğlence düzenlenen otelde virüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei