Eğlence görüntüleri basına yansıyan iki emniyet mensubu görevden alındı - Son Dakika

Eğlence görüntüleri basına yansıyan iki emniyet mensubu görevden alındı

Ankara Valiliği, bir çiftlik evindeki eğlence görüntüleri basına yansıyan iki emniyet mensubunun görevden el çektirildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, bir çiftlik evindeki eğlence görüntüleri basına yansıyan iki emniyet mensubunun görevden el çektirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında yaşanan ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yapması konusunda ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 6 Mayıs 2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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