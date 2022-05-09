Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk - Son Dakika
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Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk

09.05.2022 10:53

Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk Arnavutköy'de akşam eğlence konvoyunda bir kişi aracın kaputunda yolculu yaptı.

Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam eğlence konvoyunda bir kişi aracın kaputunda yolculu yaptı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir eğlence için düzenlenen konvoyda şok görüntüler ortaya çıktı. Konvoy esnasında aracın kaputunda seyehat eden bir kişi araç içerisinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk
Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk
Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk - Son Dakika
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