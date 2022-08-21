Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada

21.08.2022 13:45

Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada Bursa'da eğlence mekanı çıkışında meydan muharebesini andıran kavga amatör kameraya yansıdı.

Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada

BURSA - Bursa'da eğlence mekanı çıkışında meydan muharebesini andıran kavga amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nehlisan E. ile Pelin E. eğlenmek için gittikleri mekan çıkışında tanımadıkları 7 kişilik bir grup ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık meydan muharebesine döndü. Tarafların kavgasını ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ayırırken taraflar polis merkezine götürüldü.

Kavga anları ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

YORUMLAR
500
Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı Akrabaların silahlı kavgası kamerada Akrabaların silahlı kavgası kamerada
Kaynak: İHA

Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 13:45:39. #1.11#
SON DAKİKA: Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement