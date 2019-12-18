Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2) - Son Dakika

Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)

6 saat önce

OLAY ANI KAMERADAIsparta'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2), System.String[]

OLAY ANI KAMERADA

Isparta'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, eğlence merkezinin önünde bekleyen kalabalık bir gruba yaklaşan E.E.'yi gruptakilerden birinin iteklediği yer aldı. Dengesi bozulan E.E.'nin tabancayı belinden çıkararak tartıştığı kişilere doğru ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Olay sonrası polis tarafından yakalanan E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
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