Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2) - Son Dakika

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Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)
6 saat önce
OLAY ANI KAMERADAIsparta'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
OLAY ANI KAMERADA
Isparta'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, eğlence merkezinin önünde bekleyen kalabalık bir gruba yaklaşan E.E.'yi gruptakilerden birinin iteklediği yer aldı. Dengesi bozulan E.E.'nin tabancayı belinden çıkararak tartıştığı kişilere doğru ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Olay sonrası polis tarafından yakalanan E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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