Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga 1'i ağır 4 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga 1'i ağır 4 yaralı (3) - Son Dakika

Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga 1'i ağır 4 yaralı (3)

6 saat önce

TUTUKLANDIIsparta'da, eğlence mekanının önünde tartıştığı kişilere tabancayla ateş ederek, 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga 1'i ağır 4 yaralı (3), System.String[]

TUTUKLANDI

Isparta'da, eğlence mekanının önünde tartıştığı kişilere tabancayla ateş ederek, 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:23 Kaynak: DHA
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