Son Dakika Haberleri: Eğlence Mekanı Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Eğlence Mekanı Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da bir eğlence mekanından çıkan şahsıların arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eğlence Mekanı Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Ankara'da bir eğlence mekanından çıkan şahsıların arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanından çıkan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Bulvar üzerinde yumruk yumruğa birbirine giren şahıslar, mahalleyi ayağa kaldırdı. Olayda taraflardan birinin silahına sarılmasıyla birlikte ardı ardına silah sesleri duyuldu. Yaşanan olayda bir kişi silahla vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, yaşanan arbedeyi kısa sürede sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Olayda yaralanan E.G. (38) ve diğer 2 kişi, daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:41 Kaynak: İHA

Çankaya, Maltepe Mahallesi, Ankara, 3. Sayfa
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