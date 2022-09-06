Eğlence mekanı çıkışında 10 kişi yabancı uyruklu adamı dövdü... Tekme ve tokatlı kavga anı kamerada

İSTANBUL Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında 10 kişi bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir adamı dövdü şişe fırlattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Büyükşehir Mahallesi'nde önceki gece bir alkollü mekan çıkışında yaşandı. Mekan çıkışı siyahi bir adamla tartıştığı iddia edilen 10 şahıs toplanıp bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir adamı dövdü. Başına alkol şişesi de fırlatan adamların tekme tokat kavgası cep telefonu kamerası ile bir adam tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce siyahi adamın bir şahsı yerde dövmesi ardından da şahısların toplanıp siyahi adamı darp etmeleri yer aldı. Kavga, şahısların olay yerinden ayrılmasıyla son buldu.