Son Dakika Haberleri: Eğlence Mekanı Otoparkında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 6 Gözaltı

Eğlence Mekanı Otoparkında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 6 Gözaltı

1 saat önce

– ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanının otoparkında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Eğlence Mekanı Otoparkında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 6 Gözaltı, System.String[]
– ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanının otoparkında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 1436. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde, otopark anlaşmazlığından dolayı olduğu belirtilen bir tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bir tarafın silah ve bıçak kullanması sonucu, 2 kişi yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı 2 kişi daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevreye saçılan boş mermi kovanlarını topladı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Sağlık ekiplerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Eğlence mekanından görüntü

Genel detay - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

Çankaya, Polis, Ankara, 3. Sayfa
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