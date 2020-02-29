Eğlence mekanı sahiplerinden duyarlı davranış - Son Dakika
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Eğlence mekanı sahiplerinden duyarlı davranış

6 saat önce

Eskişehirli eğlence mekanı sahipleri, İdlib'deki hain hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle 1 günlüğüne işletmelerini kapatma kararı aldı.

Eğlence mekanı sahiplerinden duyarlı davranış, System.String[]

Eskişehirli eğlence mekanı sahipleri, İdlib'deki hain hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle 1 günlüğüne işletmelerini kapatma kararı aldı.


İdlib'de Suriye rejim güçleri tarafından düzenlenen hain hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit düştüğü haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde vatandaşlar sokaklara çıkarak hain saldırıyı protesto ederken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanı sahipleri de örnek gösterilecek bir davranışa imza attı. Mahallede bulunan tüm eğlence mekanı sahipleri, işletmelerini 1 günlüğüne kapatma kararı aldı. Eskişehir'in eğlence merkezi olarak bilinen bölgede, sokaklar sessizliğe büründü.


"Hepimiz derinden sarsıldık"


Hoşnudiye Mahallesi'ndeki eğlence mekanı sahipleri, gelen şehit haberleri nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Mehmetçiğimizin şehit olduğu haberlerini duyunca hepimiz derinden sarsıldık. Bu vatanın çocukları şehit olurken burada eğlencenin devam etmesine gönlümüz razı gelmedi. İşletme sahipleri olarak toplandık ve böyle bir karar aldık. İşletmelerimizi 1 günlüğüne kapattık" şeklinde konuştular. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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