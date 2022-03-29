Eğlence mekanı yanarak küle döndü, sabotaj ihtimaline karşı inceleme başladı - Son Dakika

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Eğlence mekanı yanarak küle döndü, sabotaj ihtimaline karşı inceleme başladı

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın neticesinde bir eğlence mekanı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri sabotaj ihtimaline karşı konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yangın, Karasu ilçesi Yeni Mahallesi'nde gazinolar bölgesi olarak bilinen mevkide sabah 06: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Kaya'nın işlettiği eğlence mekanında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredeki işletme sahiplerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eğlence mekanının kapalı olduğu saatte çıkan yangında, işletme tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, sabotaj ihtimaline karşı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak çevre güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri de yanan mekanda incelemede bulundu.

"Daha öncede yangın çıkmıştı"

İşletme sahibi Yusuf Kaya, "Polis, bana telefon etti. Geldiğimde burası yanmıştı. Ne olduğunu, yangının neden çıktığını bilmiyorum. Elektrikten mi yoksa başkası mı yaktı, bilemiyorum. Daha öncede yangın çıkmıştı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyecek" diye konuştu.