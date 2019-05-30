Eğlence mekanın çalışanlarını döven kişi gözaltına alındı (1)
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Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:32 Kaynak: DHA
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş.'nin gün içinde adliyeye sevkedileceği belirtildi.
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