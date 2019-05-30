Son Dakika Haberleri: Eğlence mekanın çalışanlarını döven kişi gözaltına alındı (1)
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Eğlence mekanın çalışanlarını döven kişi gözaltına alındı (1)

2 saat önce

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.

Eğlence mekanın çalışanlarını döven kişi gözaltına alındı (1), System.String[]

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA  - BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından  eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş.'nin gün içinde adliyeye sevkedileceği belirtildi.
 


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:32 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Güncel
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