Eğlence mekanına 2 ayda 20'inci baskın; 26 kişiye 104 bin lira ceza - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, bir eğlence mekanını, 2 ay içinde 20'nci kez basan polis ekipleri 26 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 104 bin TL para cezası kesti.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binanın bodrum katında, dün gece eğlence yapıldığı ihbarı alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Polis, binanın dışından girilen bodrum katına kapıyı çalıp, sonuç alamayınca savcılık izniyle içeri girdi. Ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında 26 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 104 bin TL para cezası kesirken, uygulama sırasında polise engel olmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Baskın anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Eğlence mekanına Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 ay içerisinde 20'nci kez baskın yapıldığı öğrenildi.

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