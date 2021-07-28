Eğlence mekanında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada - Son Dakika

SAMSUN'da bir eğlence mekanında çıkan ve koruma Yaşar Mertoğlu'nun (29) husumetlisi Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'u (28) tabancayla ateş açıp, öldürdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 27 Temmuz'da Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yaşar Mertoğlu'nun koruma olarak çalıştığı mekana geldi. İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) kapı önünde darbeden Aydenk ve Karakurt, içeri girip koruma Mertoğlu'na saldırdı. Mertoğlu, bu sırada yanındaki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Aydenk ve Karakurt, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli Yaşar Mertoğlu da tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Eğlence mekanında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mertoğlu'nun belinden çıkardığı tabancayla Aydenk ve Karakurt'a ateş açtığı görülüyor.