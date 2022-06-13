Eğlence mekanında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan ve arbedede kendisi de yaralanan Mahmut Gülgen (32), tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 05.30 sıralarında, ilçedeki eğlence mekanında meydana geldi. Mahmut Gülgen, masada oturan Ç.D. isimli kadını dışarı çıkarmak istedi. Gülgen, kadını dışarı çıkarmasına izin vermeyen A.K.'yi karnından bıçakladı. Gülgen, bu sırada araya giren garson E.Ç.'yi sağ göğsünün altından, Ç.D.'yi de sırtından bıçakladı. Diğer çalışanların araya girmesiyle Gülgen, yüzüne aldığı darbeler ve elinden bıçak ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olan A.K., ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mahmut Gülgen ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülgen, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.