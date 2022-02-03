Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Son Dakika

Sinop'ta saat 22: 15 sıralarında merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda oturan Mertcan D. ile Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı ateş aldı.

KURŞUN KARNINA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ARKADAŞINI YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı. Cemil R.'nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.