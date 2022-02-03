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Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Son Dakika

Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

03.02.2022 00:29
Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Sinop'ta yaşanan olayda eğlence mekanında eğlenen şahıslardan biri, yanındaki arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Karnından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, arkadaşı ise ekipler tarafından tutuklandı.

Sinop'ta saat 22: 15 sıralarında merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda oturan Mertcan D. ile Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı ateş aldı.

KURŞUN KARNINA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ARKADAŞINI YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı. Cemil R.'nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını vurdu
Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını vurdu
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Sinop, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Son Dakika
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