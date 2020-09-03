Eğlence mekanında başlayan tartışma kanlı bitti - Son Dakika

Bursa'da bir eğlence mekanında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Olayda, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. ve Murat S. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan iki kişi tartışmaya dışarıda da devam etti. İtiş kakışın yaşandığı kavgada Hasan T. belindeki silahı çıkararak, 9 el ateş etti. Murat S. kasığından, Bülent B. ise ayağından yaralandı. Saldırgan Hasan T. ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Murat S. ve Bülent B. daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, polis ekipleri kaçan zanlıyı arama çalışması başlattı. - BURSA