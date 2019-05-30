Eğlence mekanında çalışanların darbedilmesi
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Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi Şahin Ş. gözaltına alındıBeşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da Beşiktaş'ta sahibi olduğu iş yerinde biri kadın iki çalışanı, kendisini görünce ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darbettiği...
Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi Şahin Ş. gözaltına alındı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:52 Kaynak: AA
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da Beşiktaş'ta sahibi olduğu iş yerinde biri kadın iki çalışanı, kendisini görünce ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darbettiği öne sürülen Şahin Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan Şahin Ş, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan şüphelinin, şikayet üzerine 11 Nisan'da gözaltına alınıp hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
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