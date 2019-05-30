Son Dakika Haberleri: Eğlence mekanında çalışanların darbedilmesi
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Eğlence mekanında çalışanların darbedilmesi

1 saat önce

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbetme görüntüleri üzerine gözaltına alınan mülk sahibi Şahin Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbetme görüntüleri üzerine gözaltına alınan mülk sahibi Şahin Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İş yerinde biri kadın iki çalışanı darbetmesinin yer aldığı iş yeri kamera görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şahin Ş, işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Kendisini görünce ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanları darbettiği iddia edilen şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.
Adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şahin Ş, mahkeme sorgusunun ardından, "haftada bir gün evine en yakın güvenlik merkezine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüphelinin, 10 Nisan'da meydana gelen olay sonrasında şikayet üzerine daha önce 11 Nisan'da gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:04 Kaynak: AA
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