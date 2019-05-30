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EĞLENCE MEKANINDA ÇALIŞANLARINI DÖVEN KİŞİ ADLİYE(1)

2 saat önce

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan adliyeye getirildi.

EĞLENCE MEKANINDA ÇALIŞANLARINI DÖVEN KİŞİ ADLİYE(1), System.String[]

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA  
Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan adliyeye getirildi.
Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından  eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Emiyetteki işlemleri tamamlanan Şahin Ş.' adliyeye getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye girişi


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:16 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Çağlayan, Beşiktaş, Güncel
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