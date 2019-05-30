Son Dakika Haberleri: Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1)
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Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1)

1 saat önce

BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan adliyeye getirildi.

Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1), System.String[]
BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan adliyeye getirildi.
Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından  eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Emiyetteki işlemleri tamamlanan Şahin Ş.' adliyeye getirildi.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:24 Kaynak: DHA
Çağlayan, Güncel
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