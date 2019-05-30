Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1)
1 saat önce
BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan adliyeye getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:24 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan
'da bulunan adliyeye getirildi.
Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Emiyetteki işlemleri tamamlanan Şahin Ş.' adliyeye getirildi.
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