Eğlence mekânında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakladı - Son Dakika
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Eğlence mekânında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakladı

13.06.2022 09:51
Eğlence mekânında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi, bir saldırgan tarafından bıçakla yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi, bir saldırgan tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, Keşan ilçesinde bir eğlence mekanında saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanında M.G. isimli bir şahıs, A.K. isimli başka bir kişinin yanında bulunan Ç.D. isimli bir kadını dışarı çıkarmak istedi, ancak A.K. buna izin vermedi. Durum üzerine iki kişi arasında tartışma başladı. Olayın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G., A.K.'yi karnından bıçakladı. Olayı fark eden ve mekanda garson olarak çalışan E.Ç. isimli bir başka şahıs araya girmek istedi, ancak A.K. onu da göğsünden bıçakladı.

İki kişinin ağır yaralandığı ve Ç.D. isimli kadının da sırtından hafif yaralandığı kavganın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırgan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıda bıçakla yaralanan A.K. ve E.Ç. isimli şahısların hayati tehlikesi sürüyor. - EDİRNE

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Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak
Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekânında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakladı - Son Dakika

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