Eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldü, 7 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldü, 7 gün sonra hastanede öldü

13.06.2022 15:46
Eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldü, 7 gün sonra hastanede öldü

ESKİŞEHİR'deki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada dövülerek ağır yaralanan Doğukan Yener (23), kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

ESKİŞEHİR'deki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada dövülerek ağır yaralanan Doğukan Yener (23), kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişiden Mertcan A. (26) tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Eskişehir'de oturan Doğukan Yener, 4 Haziran gecesi arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Saat 05.30 sıralarında mekanın çalışanları, güvenliği ve müşterilerin karıştığı kavga çıktı. Mekan dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınırken, geçen cumartesi günü hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alınırken, 29 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemleri tamam 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Yener'i darbettiği tespit edilen Mertcan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Hayatını kaybeden Doğukan Yener'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci kez Melikgazi'de düzenlenecek Yaralı kargayı Recep Amca kurtardı Yaralı kargayı Recep Amca kurtardı
Kaynak: DHA

Eskişehir, Doğukan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldü, 7 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldü, 7 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement