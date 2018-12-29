Son Dakika Haberleri: Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavgada, müşteri silahla iş yeri çalışanını öldürdü.

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavgada, müşteri silahla iş yeri çalışanını öldürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak üzerindeki bir eğlence mekanında, gece yarısı ismi henüz belirlenemeyen bir müşteri ve  iş yeri çalışanları arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa süreden büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından eğlence mekanından çıkan müşteri, bir süre sonra yeniden mekana gelerek, yanındaki silahla iş yeri çalışanı İ.Y.'yi vurdu. Silahlı saldırıda ağır yaralanan İ.Y., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İ.Y., iş arkadaşları tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İ.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, kayıplara karışan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri çalışanları ve müşterilerin ifadesini alan polis, çevredeki MOBESE kayıtlarını inceledi. Silahlı saldırgan ise polisin sıkı takibi ve çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganın sorgusu sürüyor.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:46 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı

Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 06:59:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]