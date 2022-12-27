EĞLENCE MEKANINDA KAVGA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI - Son Dakika
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EĞLENCE MEKANINDA KAVGA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

27.12.2022 12:05

KONYA'da Kamil Savaş (32), eğlence mekanında karşılaşıp tartıştığı, aralarında husumet olan Yücel Özdemir'i (44) bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'da Kamil Savaş (32), eğlence mekanında karşılaşıp tartıştığı, aralarında husumet olan Yücel Özdemir'i (44) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Kamil Savaş ile olaya karıştığı öne sürülen kardeşi Yunus Savaş (30), tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Yunus Savaş ile birlikte eğlence mekanına gidip içki içen Kamil Savaş, kasada hesabı öderken kendisi gibi aynı yerde içki tüketen husumetli olduğu Yücel Özdemir ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özdemir, Kamil Savaş'ın başına şişeyle vurdu. Savaş'ın yanındaki kardeşi Yunus Savaş da Özdemir'e, sandalyeyle vurarak karşılık verdi. Bu sırada Kamil Savaş yanında taşıdığı bıçağı çekip Özdemir'i çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Savaş kardeşleri gözaltına aldı. Kamil Savaş polisteki ifadesinde, Özdemir'in, eski sevgilisi hakkında konuştuğunu, bu nedenle kavganın çıktığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil ve Yunus Savaş kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: EĞLENCE MEKANINDA KAVGA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI - Son Dakika
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