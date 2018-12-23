Eğlence Mekanında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
1 saat önce
BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir eğlence mekanında yapılan jandarma denetiminde; hepsi ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 2 yarı otomatik tüfek ele geçirildi.
BURSA'nın Karacabey
ilçesindeki bir eğlence mekanında yapılan jandarma denetiminde; hepsi ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 2 yarı otomatik tüfek ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesine bağlı Hamidiye
Mahallesi'nde faaliyet gösterilen mekanda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleriyle denetim yaptı. Ekipler, mekanda yaptığı aramalarda; 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 yarı otomatik tüfek, 76 mermi ve 63 fişek ele geçirdi. Ruhsatsız silahlara el koyulurken, iş yeri sahiplerine 'Vergi Usül Kanunu', 'Sosyal Sigortalar Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:57 Kaynak: DHA
Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı
Oltayla 21 Kilo Ağırlığında Dev Kılıç Balığını Böyle Yakaladı
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı