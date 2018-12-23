Son Dakika Haberleri: Eğlence Mekanında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Eğlence Mekanında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir eğlence mekanında yapılan jandarma denetiminde; hepsi ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 2 yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

Eğlence Mekanında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir eğlence mekanında yapılan jandarma denetiminde; hepsi ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 2 yarı otomatik tüfek ele geçirildi. 

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde faaliyet gösterilen mekanda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleriyle denetim yaptı. Ekipler, mekanda yaptığı aramalarda; 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 yarı otomatik tüfek, 76 mermi ve 63 fişek ele geçirdi. Ruhsatsız silahlara el koyulurken, iş yeri sahiplerine 'Vergi Usül Kanunu', 'Sosyal Sigortalar Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:57 Kaynak: DHA

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