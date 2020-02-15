Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti - Son Dakika Magazin

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında mikrofonu eline alan İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti.

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında mikrofonu eline alan İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti.


Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Marina'da, bir eğlence mekanında İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti. Edinilen bilgiye göre, İran vatandaşı olan Samed, sahneye çıkarak bir anda eline mikrofonu alarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Türkçe olarak evlenme teklifi eden Samed, kız arkadaşından evet cevabı aldı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifinde genç çift baş başa dans ederek geceyi devam ettirdi. - AYDIN

Atatürk Bulvarı, Kuşadası, Marina, Aydın, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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