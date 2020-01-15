Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

MERSİN'in Mut ilçesinde, eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Ali P. öldü, arkadaşı N.K. ise ağır yaralandı.

Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MERSİN'in Mut ilçesinde, eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Ali P. öldü, arkadaşı N.K. ise ağır yaralandı.

?İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki alkollü eğlence mekanında S.B., A.Ç., M.B., H.B. ve H.Ö. henüz bilinmeyen nedenle N.K ve Ali P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunlar, N.K. ve Ali P.'ye isabet etti. İki kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali P., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen N.K.'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından S.B., A.Ç., M.B., H.B. ile H.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın ele geçirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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