Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

03.03.2022 23:22
Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde alkollü bir eğlence mekanının içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada B.A., B.S. ve ismi belirlenemeyen bir kişi silah ve bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan farklı alkollü eğlence mekanlarında çıkan silahlı ve bıçaklı olaylarda birçok kişinin yaralanması ise dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

YORUMLAR
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Derede erkek cesedi bulundu Derede erkek cesedi bulundu Derede erkek cesedi bulundu Derede erkek cesedi bulundu

Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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