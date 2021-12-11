Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Bursa'da eğlence mekanında tartıştığı Özkan Belikırıkoğlu'nu (20) tabancayla vurularak öldürdüğü oalyla ilgili kavgaya karıştıkları tespit edilen H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) de gözaltına alındı. Tabancayı ateşlediği öne sürülen Erol A. ve kavgaya karıştıkları tespit edilen H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.