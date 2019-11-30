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Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama
6 saat önce
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail T. (20) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail T. (20) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde İsmail T.'nin eğlence mekanlarına giderek uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan JASAT ekipleri, dün operasyon gerçekleştirdi. Üst aramasında 60 uyuşturucu hap bulunduğu tespit edilen İsmail T. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İsmail T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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