Son Dakika Haberleri: Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama - Son Dakika

Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail T. (20) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail T. (20) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde İsmail T.'nin eğlence mekanlarına giderek uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan JASAT ekipleri, dün operasyon gerçekleştirdi. Üst aramasında 60 uyuşturucu hap bulunduğu tespit edilen İsmail T. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İsmail T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:19:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]