Eğlence mekanındaki cinayete 25 yıl hapis - Son Dakika

Eğlence mekanındaki cinayete 25 yıl hapis

Antalya'da bir eğlence mekanında bir kişiyi başından vurarak öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

Antalya'da bir eğlence mekanında bir kişiyi başından vurarak öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Son sözünde "Kaza ile de olsa böyle olsun istemedim" diyen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getidi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi


Geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da Döşemealtı ilçesindeki bir eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yaptığı öğrenilen Ali Laçin, eski çalıştığı iş yerine eğlenmeye geldi. Bir süre sonra aynı mekana eğlenmeye gelen Burak Sarıoğlu ve M.E., Laçin ile karşılaştı. İddiaya göre Burak Sarıoğlu, yanında bulunan silahla Laçin'in kafasına ateş ederek, olay yerinden otomobille kaçtı. Mekanda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Laçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelileri Burak Sarıoğlu ile M.E., polis ekiplerince yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir ara sokakta kaçtıkları otomobilde kıskıvrak yakalandı. Ali Laçin'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Adliyeye sevk edilen şüpheli Burak Sarıoğlu, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Sanık, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sarıoğlu'nun 'kasten insan öldürme suçundan' müebbetle cezalandırılmasını talep etti.


Son sözü sorulan Sarıoğlu, "Kaza ile de olsa böyle olsun istemedim" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ilk olarak müebbet hapis cezası verdi. İyi hal uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü. - ANTALYA

Antalya, Laçin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanındaki cinayete 25 yıl hapis - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım 17:54 12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal 09:32 Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
20:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getidi
20:26
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya geri döndü
19:47
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
19:23
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 20:51:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğlence mekanındaki cinayete 25 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]