Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı

02.12.2020 12:43
Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde eğlence mekanında çıkan tartışmada Özcan Vergili'yi (54) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Aliş Başöz'ün tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde eğlence mekanında çıkan tartışmada Özcan Vergili'yi (54) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Aliş Başöz'ün tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, 27 Kasım Cuma günü sabaha karşı Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına giden Özcan Vergili ile buradaki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Vergili, tartışma sırasında gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganlar kaçarken, Vergili, ihbar üzerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özcan Vergili, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yürüten soruşturma kapsamında Aliş Başöz isimli kişiyi Orhangazi ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. Başöz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mekanda bulunan 6 kişiye de 3 bin 150'şer lira koronavirüs cezası uygulandı.2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDISoruşturmayı derinleştiren jandarma ve polis ekipleri, mekandaki kişiler ile çalışanların ifadesinden yola çıkarak 5 kişiyi daha gözaltına alındı. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ali Okur ve Bülent Turan suça teşvik ve yardım yataklıktan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ö.S. savcılıktan, D.B.O. ve Ü.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ADLİYE ÇEVRESİNDE 2 GÖZALTI

Bu arada, şüphelilerin işlemleri sürerken Gemlik Adliyesi'ne dönen kavşakta, köprü altında durumundan şüphelenilen 34 RU 2747 plakalı otomobilde yapılan aramada, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve şüphelilerden Mehmet Ali Okur'un yakını olduğu belirtilen C.S. ve A.I. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı
Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı
Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı
Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı

Güvenlik güçleri, Gemlik, Bursa, Başöz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğlence mekanındaki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı - Son Dakika


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