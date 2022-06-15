Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı - Son Dakika
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Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı

15.06.2022 10:18

Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtıKOCAELİ Kocaeli'de alkollü olduğu iddia edilen şahıs, dışarı çıkarıldığı eğlence mekanını kurşunladı.

Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı

KOCAELİ Kocaeli'de alkollü olduğu iddia edilen şahıs, dışarı çıkarıldığı eğlence mekanını kurşunladı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında alkol alan şahıs, aşırı alkollü olması sebebiyle dışarıya çıkarıldı. Kavga ederek dışarıya çıkan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanının önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında eğlence mekanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı
Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı
Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı
Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı - Son Dakika
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