Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında alkol alan şahıs, aşırı alkollü olması sebebiyle dışarıya çıkarıldı. Kavga ederek dışarıya çıkan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanının önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında eğlence mekanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı - Son Dakika

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