Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı

15.06.2022 21:44
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de alkollü olduğu iddiasıyla eğlence mekanından çıkarılan kişi yaşanan kavgadan yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla gelerek mekanı kurşunladı.

Kocaeli'de alkollü olduğu iddiasıyla eğlence mekanından çıkarılan kişi yaşanan kavgadan yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla gelerek mekanı kurşunladı. Olayla ilişiği olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında alkol alan şahıs, taşkınlık çıkartınca mekandan uzaklaştırıldı. Kavga ederek dışarıya çıkan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanının önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında eğlence mekanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 16 mermi ateşlendiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen K.E., M.D. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs olmak üzere 3 şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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