Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

17 Ağustos'ta merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir eğlence merkezinde meydana gelen olayda; bir mekanda oturan Gökhan Karakaş (36), içeride 3 yıl önce alacak verecek yüzünden tartıştığı ve o zamandan beri görüşmediği Murat S. (25), Bilal B. (27) ve Onur Ş. (27) ile karşılaştı.

Gece boyunca husumetlilerinden uzak duran Karakaş, iddiaya göre tuvalete gitmek için masasından kalktı. Karakaş'ın lavaboya gittiğini gören Murat S., Bilal B. ve Onur Ş. de tuvalete gitti. Husumetli olduğu üç kişi tarafından dövülen Gökhan Karakaş dışarı çıkıp aracından silahını alarak, kendisini dövenleri konuşmak için dışarı çağırdı.

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Karakaş, çağrısı üzerine konuşmak için dışarı çıkan üç kişiye ateş etmeye başladı. Karakaş'ın tabancasından çıkan kurşunlar Murat S., Bilal B. ve Onur Ş.'ye isabet etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kanlar içinde kalırken, şüpheli Karakaş ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kaçan şüpheliyi aynı gecenin sabahında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen Karakaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin masasından kalkıp tuvalete gittiği anlar ve daha sonra kapının önünde kavga ettiği anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.