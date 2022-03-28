Eğlence mekanları korona virüssüz yaza hazırlanıyor - Son Dakika

- Eğlence mekanları korona virüssüz yaza hazırlanıyor

Yeni nesil alkolsüz eğlence mekanlarından biri de Ataköy'e açıldı

İSTANBUL - Korona virüs salgını ile zor günler geçiren kafe ve eğlence mekanları, pandemisiz yaza hazırlanıyor. Salgının seyrinin hafiflemesiyle yeni mekanlar açılmaya devam ediyor. Yeni nesil alkolsüz eğlence mekanlarına bir yenisi de Ataköy'de eklendi. Açılışa sanat camiasından birçok isim de katıldı.

Korona virüs salgının en çok etkilediği sektörlerden biri de eğlence sektörü olmuş, mekanlar bir bir kapılarını kapatmıştı. Salgının seyrinin hafiflemesiyle eğlence mekanları da yeniden açılmaya başladı. Yeni nesil alkolsüz eğlence mekanlarından biri de Ataköy'de vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ataköy Garden isimli mekanın açılışına sanat camiasından Nuri Alço, Meral Konrat, hababam sınıfı oyuncuları katıldı.

Açılışa katılan Oyuncu Nuri Alço " Mekancılar için çok zorlu bir süreç oldu. Sürekli felaketler oldu. Bu tür mekanlarda insanlar bir araya gelmekten korktu. Artık tamamı ile bitmiş vaziyette. Şu anda Ataköy'ün en güzel mekanlarından birindeyiz. Gerçekten öyle bir kombin olmuş ki kimsenin rahatsız olmayacağı bir mekan" şeklinde konuştu.

İşletme sahiplerinden olan Mahmut Gazala ise "Bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Alkolsüz mekan. Buradakiler çok değişik insanlar. Böyle bir yerde nasıl alkol olmaz diye sert davrananlar oluyor. Biz de herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Aileler rahatlıkla gelebiliyor. İstedikleri gibi durabiliyorlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabi her şeyden önce hizmet müşteri memnuniyeti" dedi.

İşletmenin kurucu ortaklarından olan Yahya Göktekin ise "Biz Ataköy'de ciddi şekilde güzel bir mekan yaptık. Pandemi döneminde fiyatlarda baya zorlandık tadilat yaparken. Mekanımız içkisiz olduğu için Ataköy'de zor bir mekan. Ama mekanımıza güveniyoruz. Her türlü yöreye hitap eden mutfağımız var" dedi.

Açılışa katılan Sanatçı Faruk Tuncel: "Bugün hayırlı olsuna geldik. Türkiye'deki en önemli mekanlardan birisi. Çok geniş ve güzel bir mekan" şeklinde konuştu