Son Dakika Haberleri: Eğlence mekanlarına operasyon: 21 gözaltı
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Eğlence mekanlarına operasyon: 21 gözaltı

1 saat önce

İstanbul polisi, Fatih'te bulunan gece kulüplerinin de aralarında olduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eğlence mekanlarına operasyon: 21 gözaltı, System.String[]

İstanbul polisi, Fatih'te bulunan gece kulüplerinin de aralarında olduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda aralarında rüşvet aldıkları iddia edilen polislerin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Baskında, masaların altından konsomatrisler çıktı, o anlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'da bulunan bazı gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu ticareti, fuhuş ve kumar ile sahte içki suçlarına bulaştıkları iddiasıyla çıkar amaçlı bir suç örgütünü yakın takibe aldı.

Mart ayından bu yana suç örgütüne yönelik 22 ev ve 9 eğlence merkezine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alan polis, bu sabah peş peşe baskınlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çıkar amaçlı suç örgütüne yardım eden ve rüşvet alan polislerin de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bu silahlara ait 28 mermi ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda ayrıca gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında bulunan 40 yabancı uyruklu kadına vize ihlali ve çalışma izni olmadan sigortasız olarak çalışmaktan, 5 eğlence mekanına sigara kullandırmaktan, 1 eğlence mekanına kumar oynanması için yer temin etmekten, 1 mekana sahte ve ruhsatsız içkiden, aranması olan 2 kişi, sahte kimlik kullanan 1 kişi, sigara kullanan 10 kişi ve kumar oynayan 4 kişiye ise idari işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde görevli 4 polisin mekanlara yapılacak baskınları suç örgütlerine önceden bilgi verip uyarıda bulunduğu, eğlence mekanlarının sahipleriyle ticari ilişkileri olduğu iddia edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4'ü polis 21 şüpheli hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olamamakla beraber yardım sağlamak", "Rüşvet" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Baskın anları kameralar yansıdı. Baskın sırasında konsomatrislerin masaların altına saklandığı görüldü.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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