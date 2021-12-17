Eğlence mekanlarına sahte içki denetimi - Son Dakika

SON günlerde artan sahte içki ölümleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarına sahte içki denetimi yaptı. Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, belgeleri denetlerken, müşterileri kimlik kontrolünden geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Kumar Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Türkiye'de son günlerde yaşanan sahte içki ölümleri nedeniyle artırılan denetimlerde eğlence mekanlarında sigara içilip içilmediği, iş yerlerinde satılan alkollü içeceklerin bandrolleri, bulundurulması gereken evraklar tek tek kontrol edilirken, müşterilere yönelik olarak da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.