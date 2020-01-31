Eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli tutuklandı

32 dakika önce

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kadından birinin hayatını kaybetmesi, ikisinin de yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kadından birinin hayatını kaybetmesi, ikisinin de yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde çalışan ve iş çıkışında uğradıkları silahlı saldırı sonucunda Gürcistan uyruklu Irva K'nin hayatını kaybetmesi, Aslı A. ve Yıldız Ö'nün de yaralanmasıyla ilgili polis ekipleri, olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla Gazi K. ve Atakan B'yi, Sivas'ın Gemerek ilçesindeki evlerinde yakaladı.

Sarıoğlan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Gazi K. ve Atakan B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sarıoğlan, Şenyurt, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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