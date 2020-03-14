Eğlence merkezi çıkışında tartışan iki grup birbirine girdi - Son Dakika
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Eğlence merkezi çıkışında tartışan iki grup birbirine girdi

6 saat önce

Eskişehir'de bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Eğlence merkezi çıkışında tartışan iki grup birbirine girdi, System.String[]

Eskişehir'de bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; olay Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokaktaki bir eğlence merkezi çıkışında yaşandı. Gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu R.K. darp edildi. Ağır yaralanan R.K., vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan polis ekiplerince, kavga olayına karıştıkları tespit edilen 7 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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